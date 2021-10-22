Поступления от самозанятых в бюджет Москвы за год выросли в четыре раза

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве к октябрю число самозанятых достигло 752,6 тысячи человек, за январь-сентябрь они перечислили в столичный бюджет за девять месяцев 3,2 млрд рублей, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что это четверть от числа самозанятых в целом по России, а сумма выплаченных ими налогов в в четыре раза превысила поступления за аналогичный период 2020 года.

В августе 2021 года прирост самозанятых составил рекордные 36,9 тысячи человек.

Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года и до 1 октября составил 275 млрд рублей. Средний размер чека самозанятого в сентябре 2021 года достиг в Москве 2 389 руб. Он вырос за 2021 год на 22%.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать в четырех регионах России в январе 2019 года. С октября 2020 года его распространили на всю страну.