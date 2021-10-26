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Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Конец октября - начало ноября в столичном регионе будут теплыми, осадков практически не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Конец октября - начало ноября в Москве и области будут теплыми, температура на 3-4 градуса выше нормы, будет много солнца, что особенно приятно в этот период, который обычно бывает прохладным и облачным", - сказал Вильфанд во вторник.

По его словам, постепенное повышение температуры начнется со среды, 27 октября, температура воздуха ночью будет +1...+3, днем до +6...+8, будет дуть юго-западный ветер, но без сильных порывов, местами возможен дождь.

Вильфанд пояснил, что повышение температуры воздуха в ближайшие дни обусловлено движением воздушных масс с Атлантики, они принесут тепло, но и небольшие осадки.

Наиболее интенсивный дождь ожидается в четверг, но он не перейдет в ливень, температура воздуха повысится до +8...+10 градусов, уточнил он.

Такая же погода сохранится в пятницу, будет преимущественно без осадков, а к выходным они прекратятся совсем.

"В субботу и в воскресенье ожидается теплая солнечная погода, температура воздуха в ночные часы составит 5-7 градусов тепла, а днем +9...+14. Это приятные на слух температуры, и они сохранятся до конца октября - начала ноября", - сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва

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