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Власти Москвы заверили, что нет планов по переводу школьников на удаленку

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти столицы не планируют переводить школьников на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом в городе, сообщил заместитель руководителя московского департамента образования и науки Антон Молев.

Об этом он заявил на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

"Более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, предприняты все необходимые усилия, которые мы предприняли еще в прошлом году", - сказал Молев.

Он добавил, что образовательные учреждения стараются минимизировать контакты учащихся, дезинфицируют помещения, соблюдают все противоэпидемические требования. По словам Молева, "подавляющее число" учителей в столице прошли вакцинациию.

Москва коронавирус

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