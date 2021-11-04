В подмосковном Чехове осужденный за убийство сбежал из психбольницы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Из психбольницы в городском округе Чехов сбежал мужчина, проходивший там принудительное лечение по решению суда, прокуратура Московской области организовала проверку.

Как уточнил осведомленный источник "Интерфакса", сбежавший мужчина отбывал наказание за убийство.

Между тем СМИ сообщают, что беглеца зовут Александр Кутузов.

Чеховская городская прокуратура установит причины и обстоятельства происшедшего, а также даст оценку действиям ответственных должностных лиц.