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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Главная метеостанция столицы на ВДНХ в ночь на 10 ноября зафиксировала температуру минус 2,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в среду в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней осени. Предыдущий минимум отмечался 25 октября и составил минус 2,7 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с метеостанции на ВДНХ в 6:00 среды.

По данным метеобюро, самым морозным 10 ноября в Москве было в 1908 году, столбик термометра тогда опустился до отметки минус 18,4 градуса.

Синоптики прогнозируют, что в среду днем в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны небольшие осадки. Атмосферное давление будет высоким - 759-760 мм ртутного столба.

Из-за гололедицы в столичном регионе до 7:00 11 ноября действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Московские коммунальщики скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодными условиями, батареи в квартирах станут горячее, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в минувший вторник.

Москва

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