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В Москве в связи с похолоданием усилят работу системы отопления

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в связи с прогнозируемым похолоданием скорректировали работу системы отопления, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

По его словам, сейчас в магистральных сетях температура теплоносителя составляет 87-89 градусов Цельсия, "что соответствует погодным условиям".

Он рассказал, что задания менять режим системы отопления выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется "за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", добавил заммэра. Эту корректировку проводят автоматически, по показаниям датчиков, но под контролем диспетчерских служб.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на среду в Москве может подморозить до минус 5 градусов.

Москва Петр Бирюков Гидрометцентр

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