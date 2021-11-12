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В Подмосковье задержали полицейского, выстрелившего в дочь из травматики

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде задержан 47-летний полицейский, выстреливший из травматического пистолета в 20-летнюю дочь в ходе ссоры, сообщила представитель регионального управления следственного комитета (СК) Ольга Врадий в пятницу журналистам.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Врадий не уточнила имени и звания обвиняемого.

По данным следствия, накануне в салоне автомобиля между пьяным мужчиной и его дочерью произошел конфликт. Он выстрелил девушке в голову, ее госпитализировали, проведена операция.

Со своей стороны в региональной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что расследование уголовного дела взято на контроль.

Сергиев Посад

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