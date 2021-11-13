Арестован полицейский, ранивший свою дочь из травматики в Подмосковье

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье санкционировал арест 47-летнего полицейского, который, будучи пьяным, выстрелил в свою 20-летнюю дочь из травматического пистолета, сообщила представитель регионального управления следственного комитета (СК) Ольга Врадий в субботу журналистам.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Имя фигуранта не уточняется. Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы.

Накануне Врадий сообщила журналистам о задержании полицейского. В региональной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что расследование уголовного дела взято на контроль.

По данным следствия, 11 ноября между отцом и дочерью произошел конфликт в салоне автомобиля. Мужчина был пьян, он выстрелил девушке в голову из травматического пистолета. Ее госпитализировали, потребовалась операция.