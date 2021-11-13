На фиолетовой ветке метро в Москве прервано движение от "Планерной" до "Спартака"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На Таганско-Краснопресненской линии московского метро прервано движение от "Планерной" до "Спартака" из-за пассажира на путях, сообщается в субботу в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу" о падении двух человек на рельсы на станции "Сходненская".

"Для спасения пассажиров было отключено напряжение контактного рельса. По предварительной информации, один из упавших на рельсы выбрался на платформу самостоятельно, второго в настоящее время извлекают", - рассказал собеседник агентства.