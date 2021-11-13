Один из двоих упавших на рельсы на станции метро "Сходненская" погиб

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Двое мужчин упали на рельсы на станции "Сходненская" московского метро, один из них погиб, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник.

Второй пострадавший сам смог выбраться на платформу, ему оказывают медицинскую помощь, уточнил собеседник агентства.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро входит в штатный режим, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что по неустановленным причинам на пути на "Сходненской" упали сразу два пассажира, для их спасения отключалось напряжение контактного рельса.

Столичный департамент транспорта сообщал, что на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Планерной" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Сбой на "фиолетовой" ветке продлился не менее 40 минут. Официальных данных о состоянии пассажиров, оказавшихся на рельсах станции "Сходненская", не поступало.

По информации очевидцев и пользователей соцсетей, на платформе станции "Спартак" скопилось большое для выходного дня количество людей.