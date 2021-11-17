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В частном доме в Волоколамске нашли тела двух пенсионеров с травмами головы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели пожилых супругов возбуждено в Волоколамске.

"Следователем следственного отдела по г. Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров 1951 года рождения", - сообщили в пресс-службе главка следственного комитета (СК) Московской области.

В ведомстве отметили, что накануне в частном доме в городе Волоколамске обнаружены тела мужчины и женщины с множественными травмами шеи и головы.

Следователи провели осмотр места, допросили свидетелей. Поиск причастных к преступлению лиц продолжается.

Волоколамск Московская область

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