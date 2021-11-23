Литературоведа и педагога Чудакову похоронят в пятницу на Востряковском кладбище

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Прощание с литературоведом, историком литературы, общественным деятелем и педагогом Мариэттой Чудаковой, ушедшей из жизни в возрасте 84 лет, состоится 26 ноября на Миусском кладбище в Москве.

Как сообщила ее дочь Мария Чудакова в своем фейсбуке, прощание пройдет в пятницу в 11 часов в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Софийская церковь) на Миусском кладбище, там же пройдет отпевание.

Похоронена Чудакова будет в тот же день на Востряковском кладбище рядом с супругом.

Ранее дочь сообщила, что Чудакова заболела 3 ноября, а 9 ноября попала в реанимацию больницы в "Коммунарке" с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Чудакова родилась 2 января 1937 года. В 1959 году окончила филологический факультет МГУ, доктор филологических наук (1980). Начала публиковаться в 1958 году.

С 1965-1984 годах работала в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина. Лауреат Премии московского комсомола (1969). С 1970 года - член Союза писателей СССР. С 1985 года начала преподавать в Литературном институте им. Горького, где работала на кафедре новейшей русской литературы. С 1988 года в качестве визит-профессора преподавала в некоторых американских и европейских университетах. С 1991 года - член Европейской Академии.

В августе 1993 года в числе группы из 36 литераторов подписала обращение с требованием провести досрочные выборы Верховного Совета. В 1994-2000 годах работала в составе Президентского совета (консультативного органа при президенте РФ), а также состояла членом комиссии по вопросам помилования при президенте РФ. В 2007 году вошла в первую тройку кандидатов СПС на выборах в Госдуму, тогда партия получила менее 1% голосов.

Автор более 200 научных работ и статей в области истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики. Исследовательница литературы советского периода (творчество Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Михаила Зощенко, Юрия Олеши, Михаила Козырева), поэтики, истории русской филологической науки, архивоведения (архивное дело и его история), текстологии. Являлась председателем Всероссийского булгаковского фонда, а также ответственным редактором Тыняновских сборников.