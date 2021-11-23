Сброс неочищенных стоков в приток реки Истра зафиксировал эконадзор

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области оштрафовало производителей упаковки за загрязнение притока реки Истры, сообщает пресс-служба ведомства.

"Выяснилось, что с очистных сооружений предприятия в ручей, приток реки Истра, сбрасываются сточные воды с превышением ПДК хлоридов, нефтепродуктов и железа. Рассмотрев материалы проверки, наши инспекторы наложили на компанию и ее должностное лицо, ответственное за экологические вопросы, два штрафа на общую сумму свыше 200 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства - министра экологии и природопользования Андрея Разина.

Проверка проводилась в деревне Лешково городского округа Истра. Разин добавил, что устранение нарушений Минэкологии Московской области проконтролирует совместно с прокуратурой.