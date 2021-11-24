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Главу полиции подмосковного Долгопрудного заподозрили в организации нелегальной миграции

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Начальник полиции подмосковного Долгопрудного Карен Севикян задержан по подозрению в организации нелегальной миграции граждан Индии в Мексику, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По версии следствия, Севикян вместе с другими лицами организовал беспрепятственный транзит через Россию, а также содействовал в беспрепятственном оформлении документов, минуя проверки, семи граждан Индии", - сказал источник.

Предположительно, все семь мигрантов беспрепятственно прошли транзит в России, обзавелись новыми документами и вылетели в Мексику.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту "а, в" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Московская область Долгопрудный

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