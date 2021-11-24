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Москва встала в десятибалльных пробках из-за снегопада

Москва встала в десятибалльных пробках из-за снегопада
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Загруженность дорог в Москве в среду вечером достигла 10 баллов, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"В городе снегопад и метель. На 17:00 движение в Москве уже 10 баллов. Мы очень просим отложить поездки на личных авто на более позднее время - после 20:00", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечают, что городской транспорт полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях.

Согласно данным портала "Яндекс.Пробки", по состоянию на 17:30 пробки в столице достигли 10 баллов. По прогнозам, такая дорожная обстановка сохранится до 19:00. Снижение загруженности дорог ожидается после 20:00, а к 21:00 она снизится до 6 баллов.

Основные затруднения, как сообщили в дептрансе, наблюдаются на МКАДе, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и в центре города. Средняя скорость движения автомобилей в городе - 27 км/ч, а количество мелких аварий резко увеличилось.

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