В Москве после игры ЦСКА и "Зенита" задержали группу футбольных фанатов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Группу футбольных болельщиков задержали столичные полицейские после матча между ЦСКА и "Зенитом", который прошел на стадионе "ВЭБ-Арена".

"Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", - сказали в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным СМИ, задержания начались после устроенного болельщиками фаер-шоу на трибуне стадиона.

Встреча ЦСКА и "Зенита" закончилась со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга.