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"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) обыграл московский ЦСКА в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Зенита". Победу петербургскому клубу принесли голы Клаудиньо (34-я минута) и Андрея Мостового (90+4).

ЦСКА не смог выиграть четвёртый матч подряд в чемпионате России.

"Зенит" лидирует в РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА занимает шестую позицию, у команды 24 очка.

В 17-м туре "Зенит" сыграет с "Ростовом", матч назначен на 3 декабря. ЦСКА 4 декабря встретится с самарскими "Крыльями Советов".

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