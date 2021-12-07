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В Подмосковье задержали подозреваемых в краже лошадей ради конины

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Подмосковье полицейские задержали двух подозреваемых в кражах породистых лошадей из конноспортивных клубов, сообщили в региональном управлении МВД. По версии следствия, животных они забивали на мясо и продавали.

Задержан ранее не раз судимый житель Ступинского района и его сын, объявленный в федеральный розыск.

По версии следствия, в октябре 2021 года они угнали из клуба в поселке Андреевка пять лошадей, которых готовили к скачкам. Ущерб клуб оценил более чем в 4 млн рублей. В ноябре в Поварове с огороженной территории были украдены две лошади и два жеребенка.

После того, как личности конокрадов были установлены, у них дома при обысках нашли останки похищенных животных, колбасные изделия кустарного производства, а также пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей.

По факту возбуждено уголовное дело о краже. Один из подозреваемых арестован, второй - помещен под домашний арест.

МВД Московская область Ступино Андреевка Поварово

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