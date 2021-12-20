Московские школьники могут не ходить на уроки при температуре - 25 и ниже

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Столичным школьникам и воспитанникам детских садов разрешается не посещать учебные учреждения при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки города Москвы.

"Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до - 25 градусов Цельсия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что средние классы могут не ходить в школу при значениях до -26 ... -28 градусов, а старшеклассники – если температура от - 31 градуса и ниже.

В департаменте добавили, что школы и детские сады при неблагоприятных погодных условиях продолжают работать и организовывают учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ночь на вторник в Москве "температура воздуха составит -19...-21 градус, а по области еще ниже, до -24".

Среда "прогнозируется самым холодным днем на этой неделе", в ночь на 22 декабря температура воздуха составит 22-24 градуса мороза, а по области до -25 градусов, дневные температуры в Москве будут 18-20 мороза, а по области до -23 градусов.

Ночь на 23 декабря, в четверг, также будет очень холодной, от 20 до 25 градусов мороза, но днем начнется небольшое повышение температуры, температуры будут в диапазоне от - 13 до - 15 градусов, сказал Вильфанд.

В пятницу, 24 декабря циклон начнет уходить на восток, в связи с чем днем уже будет "потеплее", 9-14 градусов мороза, "и после 18-20 градусов мороза это будет восприниматься как заметное повышение". В выходные повышение станет еще более заметным, ночные температуры – 10-15 градусов мороза, днем от -4 до -9.