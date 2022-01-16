Движение на синей ветке метро Москвы восстановлено после падения пассажира на рельсы

Упавший на рельсы мужчина выжил

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта в воскресенье.

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что поезда не ходили на участке "Строгино" - "Кунцевская" из-за падения пассажира на рельсы станции "Строгино". Для спасения пострадавшего пришлось отключить напряжение контактного рельса.

Другой источник агентства сообщил, что упавший на рельсы пассажир - мужчина, его удалось спасти.

"В настоящее время пострадавшему отказывается медицинская помощь", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".