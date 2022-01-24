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Жители Подмосковья смогут закрывать больничные листы дистанционно

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - С понедельника в Подмосковье больничные листы можно будет продлить или закрыть дистанционного, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"С этого дня у нас осуществляется дистанционное закрытие больничных листов. Если наступает срок закрытия больничного, сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом и исключительно при его согласии, если он выздоровел, пропали все симптомы или получил отрицательный ПЦР-тест, сотрудник закрывает больничный лист", - сказала Стригункова на еженедельном совещании губернатора с министрами и главами округов.

Она отметила, в случае, если пациент продолжает болеть, сотрудник диспетчерской дистанционно продлевает больничный лист.

По ее словам, в выходные проект тестировался на территории нескольких округов Подмосковья, в результате дистанционно закрыли 40% больничных листов.

Кроме того, с понедельника в 14 городских округах стартовала программа доставки лекарств пациентам с COVID-19 курьерами Мособлмедсервиса. В нее вошли округа: Видное, Люберцы, Одинцово, Красногорск, Мытищи, Балашиха, Домодедово, Пушкино, Подольск, Сергиев Посад, Чехов, Ступино и Раменское.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 5 980 новых случаев заболевания коронавирусом. Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии был зарегистрирован в Подмосковье накануне, 23 января 2022 года - 7 056 новых заболевших. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 699 014 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Московская область Светлана Стригункова коронавирус

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