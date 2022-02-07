Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по COVID-19

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковье вышло на плато по числу случаев заболевания коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы видим, что сейчас уже ситуация нормализовалась. Мы уже не растем. Мы и не падаем, но вышли на такое знакомое всем слово "плато". Похоже, что вышли", - сказал Воробьев в ходе еженедельного совещания с министрами и главами округов.

Он отметил, что при этом в регионе наблюдается увеличение числа обращений к врачу: с 24 тыс. до 130 тыс.