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В Подмосковье приговорили к 6 и 12 годам двух братьев, избивших до смерти ветерана

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московский областной суд вынес приговор по делу об ограблении и убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Подольске, сообщает сайт Мособлпрокуратуры.

"Суд приговорил Алексея Марьенко к 12 годам лишения свободы, Николая Марьенко – к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Алексей Марьенко совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проникли в квартиру ветерана, в то время как Николай Марьенко ожидал у подъезда. Мужчины избили ветерана и похитили миллион рублей, ордена, медали и другое имущество общей стоимостью более 600 тыс. рублей. От полученных повреждений он скончался через несколько дней в больнице.

За несколько часов до убийства, один из соучастников продал ветерану муляжи старинных монет, не обладающих культурной и исторической ценностью.

Алексей Марьенко признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), пункту "б", "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и статье 324 УК РФ (сбыт государственных наград). Николай Марьенко признан виновным в грабеже.

Московская область

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