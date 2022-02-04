В Москве в прошлом году поженились максимальные с 2018 года 87 тыс. пар

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Московские ЗАГСы зарегистрировали около 87 тысяч браков в 2021 году, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это самый большой показатель с 2018 года. Их количество увеличилось на 32% по сравнению с 2020 годом и на 5% по сравнению с 2019-м", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте столичной мэрии.

По ее словам, в 2021 году у молодоженов вырос интерес к выездным регистрациям брака - на таких площадках поженились более 10 тысяч пар.

"Поэтому в 2022 году мы открыли на 50% больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021", - добавила Ракова.

Отмечается, что свыше 60% браков в минувшем году было заключено в выходные дни, а средний возраст молодоженов составил 25 лет. При этом самому возрастному жениху было 95 лет, а самой пожилой невестой стала 91-летняя женщина.