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Большинство россиян оказались сторонниками официального брака

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян (71%) считают, что в настоящее время предпочтительнее вступить в официальный брак и жить в семье, среди сограждан в возрасте от 60 лет такого мнения придерживаются 79% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, среди молодежи в возрасте 18-24 лет зарегистрированный брак предпочитают 60% респондентов.

В свою очередь, каждый десятый россиянин (10%) хочет жить в семье, но в официальный брак не вступать, среди молодежи до 24 лет и сограждан 35-44 лет так настроены по 14% респондентов, или каждый седьмой опрошенный в этих возрастных категориях, показывает опрос.

По данным ВЦИОМ, не хотели бы связывать себя семейными отношениями и предпочли бы жить в одиночестве 11% сограждан, среди молодежи до 24 лет так хотел бы жить каждый шестой (16%).

Всероссийский инициативный опрос был проведен 3 июля 2021 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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