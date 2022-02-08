Четверть месячной нормы осадков выпала за двое суток в Москве

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, прирост осадков за последние 48 часов в столице составил 9 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

"За двое суток в городе выпало 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм", - сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что осадки в Москве прошли в виде снега и мокрого снега.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что под влиянием атлантических циклонов в столичном регионе на этой неделе ожидаются плюсовые температуры и мокрый снег.

Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 7-8 градусов.

По прогнозу, во вторник днем в Москве потеплеет до плюс 1-3 градусов.