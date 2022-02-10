В Подмосковье сосульки стали наносить заметный вред газопроводам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Подмосковье участились случаи повреждения газопроводов упавшим с крыши снегом или наледью. За прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев повреждения газопроводов, днем ранее подобный случай привел к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В частных домах в поселке Софрино Пушкинского округа и поселке Нефедово городского округа Серпухов упавший с крыши снег повредил вводной газопровод низкого давления. Аналогичные случаи зафиксированы в Одинцовском округе (село Иславское), городском округе Мытищи (деревня Никульское), городском округе Раменский (поселок Быково).

"8 февраля трагедией закончилось падение снега на газопровод в городском округе Лосино-Петровский. В результате произошел пожар, один человек погиб. Пострадал сотрудник газовой службы. Договор на техническое обслуживание не был заключен", - добавили в министерстве.