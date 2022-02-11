ОНК спросила у ФСИН причину перевода ректора "Шанинки" из больницы в камеру

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили 10 февраля арестованного реактора "Шанинки" Сергея Зуева и зафиксировали, что его самочувствие ухудшилось. Они просят ФСИН объяснить, почему его перевели из медсанчасти в СИЗО в общую камеру.

"Вчера вечером посетили Зуева. Нам совершенно непонятно, почему его перевели, мы увидели явное ухудшение здоровья. У него снова повышалось давление до 180, болит нога", - сообщил "Интерфаксу" член ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые Люди" Александр Хуруджи.

По его словам, при переводе Зуеву не объяснили, как быть с продолжением лечения, так как ни таблетки, ни медкарту с назначениями ему не передали.

"Пока лечение основывается на том, что он сам запомнил", - сказал правозащитник.

"Мы обратились в ФСИН, попросили объяснить, почему вообще произошел этот перевод, считают ли они, что лечение закончено и почему. На мой взгляд, в таких условиях существует реальная угроза жизни и здоровью, его необходимо переводить в медучреждение", - сказал Хуруджи.

О переводе Зуева в общую камеру, несмотря на предынфарктное состояние, в четверг сообщил его адвокат Дмитрий Кравченко. Он отмечал, что, по сведениям защиты, тюремные врачи как раз назначили Зуеву новое лечение, поскольку его давление скорректировать не удается.

В Кремле ситуацию комментировать отказались, назвав такие решения прерогативой следствия и ФСИН.

"Мы исходим из того, что те, кто занимается следствием и принимает решения, гораздо лучше, чем мы с вами осведомлены о реальном состоянии здоровья подследственного", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зуеву вменяют мошенничество в особо крупных размерах в связи с уголовным делом бывшей замминистра провещения Марины Раковой о многомиллионном хищении бюджетных средств при заключении госконтрактов в сфере образования. Также ему вменяют хищение по обстоятельствам фиктивного трудоустройства в Институт общественных наук РАНХиГС, который он возглавляет. Он был задержан в октябре и помещен под домашни арест. Затем прокуратура добилась его перевода в СИЗО, несмотря на недавнюю операцию на сердце.