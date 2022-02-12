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ГИБДД приостановила выдачу госуслуг из-за сбоя в "Электронной Москве"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о сбое в работе платформы "Электронная Москва", из-за чего была приостановлена выдача госуслуг по линии ГИБДД.

"Из-за сбоя в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России, нарушилось функционирование единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД России, в состав которой входит сервис специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М", - сообщили журналистам в субботу в министерстве.

В настоящее время, по данным МВД, работа основных компонентов "ФИС ГИБДД-М" восстановлена, при этом технические мероприятия на платформе "Электронная Москва" продолжаются.

"Электропитание осуществляется по резервной схеме, что не позволяет возобновить функционирование одного из компонентов системы, без которого невозможно проведение полного комплекса проверок, предусмотренных регламентами оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений", - сообщили в полиции.

В МВД отметили, что региональные подразделения Госавтоинспекции также вынуждены приостановить оказание указанных государственных услуг, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

По уточненным данным ведомства, специалисты "ожидают восстановления электроснабжения по основной схеме для завершения работ по устранению последствий технического сбоя".

При этом, в министерстве заверили, что все обратившиеся в ГИБДД граждане смогут получить необходимые услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента".

Крупный технический сбой информационных ресурсов МВД РФ произошел в середине декабря прошлого года и продлился не менее полутора суток. Тогда из-за коммунальной аварии в серверных помещениях МВД отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, в связи с чем работа по оказанию услуг населению была приостановлена.

МВД РФ ГИБДД Электронная Москва

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