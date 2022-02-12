Что произошло за день: суббота, 12 февраля

Американская подлодка, восьмое место в общем зачете ОИ и начало разговора Путина и Байдена

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Американская подлодка нарушила госграницу РФ в районе Курил. Российский военный корабль заставил ее покинуть территориальные воды страны, военному атташе США в РФ вручена нота. Российские военные также заявили о своем праве принимать все необходимые меры в ситуациях, подобных этой.

- Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Камилы Валиевой 14 февраля. Решение CAS будет принято в воскресенье, но официально его огласят только в понедельник. Три жалобы (МОК, ISU и WADA) будут рассмотрены вместе. Тренер фигуристки выразила уверенность в невиновности Валиевой, а министр спорта РФ призвал к объективному рассмотрению этого дела.

- Россия завершила соревновательный день ОИ на восьмом месте общего зачета. Золото команде принесли лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, выигравшие эстафету 4х5 км.

- При попытке дачи взятки был задержан сын одного из заместителей главы МВД РФ. Дениса Зубова и еще двоих сотрудников "МО ТНП" задержали, когда они пытались передать офицеру ФСБ 18 млн рублей, сообщил депутат Александр Хинштейн.

- ГИБДД приостановила выдачу госуслуг из-за сбоя в "Электронной Москве". В МВД РФ заверили, что все запросы граждан будут обработаны после восстановления работы сервиса. Позже сбой на платформе был устранен.

- Джо Байден и Владимир Путин начали телефонный разговор. Звонок проходит по запросу американской стороны.