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Старт рекультивации полигона "Ядрово" под Волоколамском задержали на неделю

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Ядрово" в городском округе Волоколамск начнется на следующей неделе после смены подрядчика, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Там отметили, что поставщик услуг будет определен в соответствии с 44-ФЗ и приступит к работам в течение десяти дней.

Работы должны были начаться на прошлой неделе, но подрядчик не приступил к ним в срок. Компании было направлено решение о расторжении госконтракта, информация об организации будет включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Полигон "Ядрово" был закрыт в конце 2020 года, с этого времени он не работал и не принимал отходы. На его рекультивацию правительством выделено более 2 млрд рублей.

Ядрово

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