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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Подрядчик приступил к активной дегазации северного склона закрытого полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово" в Волоколамском округе, на неприятный запах от которого жаловались жители муниципалитета, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Жители просили нас ускориться, поэтому с опережением графика на несколько месяцев, строители начинают погружение вертикальных дрен, а в июле-августе, также с опережением графика поставим очистные сооружения (по плану их должны были установить осенью) для очистки фильтрата", - приводятся в сообщении слова главы областного МинЖКХ Антона Велиховского.

Он отметил, что сейчас завершается устройство слоя песка на северном теле полигона, проводятся работы по сбору свалочного газа с последующей утилизацией на факельной установке.

"Планируем завершить рекультивацию закрытого полигона ТКО "Ядрово" уже в следующем году. Обстановку вокруг этого объекта накопленного вреда держим на постоянном контроле", - добавил Велиховский.

Полигон был закрыт в конце 2020 года, с этого времени он не работает и не принимает отходы. Данный объект включен в федеральную программу "Чистая страна", на его рекультивацию выделено более 2 млрд рублей.

Волоколамск Московская область Ядрово
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