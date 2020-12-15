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В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Ядрово"

В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Ядрово"
Подмосковный мусорный полигон "Ядрово"
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Полигон твердых коммунальных отдыхов (ТКО) "Ядрово" в Московской области досрочно закрылся, сообщает во вторник пресс-служба Росприроднадзора.

"Мы закрыли "Ядрово", но нам предстоит долгая работа по рекультивации данного объекта. Мы будем следить за этим", - сказала в ходе церемонии закрытия полигона глава Росприроднадзора Светлана Радионова, слова которой приводит пресс-служба.

Радионова не исключила, что полигон ТКО "Ядрово" может войти в федеральный проект "Чистая страна", отметив, что такое решение принимает Минприроды РФ.

"Сегодня произошло значимое событие, но оно не последнее. До конца года мы закроем еще три подобных полигона с последующей рекультивацией", - добавила глава Росприроднадзора.

В церемонии закрытия полигона участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства области Евгений Хромушин и глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка.

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В августе Росприроднадзор начал проверку ООО "Ядрово", в результате которой было выявлено 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Губернатор Подмосковья Воробьев 2 августа заявил, что полигон "Ядрово" планируют закрыть 15 декабря. Он добавил, что "все свалки в Подмосковье мы закрываем практически 1 января".

Всего в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов, с 2013 года закрыто 28. Оставшиеся планируют ликвидировать до конца 2020 года, в том числе, полигон "Лесная" в Серпухове. На полигонах "Тимохово" и "Алексинский карьер" заработают комплексы по переработке отходов.

Подмосковье Волоколамск Ядрово

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