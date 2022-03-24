Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Возобновилось движение на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, прерванное из-за падения пассажира на рельсы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент с пассажиром произошел на станции "Полянка". Для спасения человека, упавшего на пути, пришлось отключить напряжение контактного рельса.

Источник в медицинских кругах столицы сообщил агентству, что на станции "Полянка" под прибывающий поезд упал мужчина, спасти его не удалось.

Движение на участке "Серпуховская" - "Боровицкая" в сторону центра отсутствовало около часа. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Дептранс просил пассажиров пользоваться поездами Серпуховско-Тимирязевской линии, следующими на юг, а также Кольцевой линией и наземным транспортом.