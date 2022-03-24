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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Пассажир упал на рельсы станции "Полянка" московского метро

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в четверг на "серой" ветке столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам на рельсы станции "Полянка" упал пассажир. Для его подъема на платформу отключено напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

По информации источника, из-за инцидента прервано движение поездов на участке "Серпуховская" - "Боровицкая" в сторону центра.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, пока не поступало.

В столичном департаменте транспорта подтвердили, что на Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на пути временно нет движения поездов от "Серпуховской" до "Боровицкой".

Источник в медицинских кругах столицы сообщил "Интерфаксу", что пассажир упал под прибывающий поезд, спасти его не удалось.

По информации очевидцев, движение на участке "Серпуховская" - "Боровицкая" в сторону центра прервано более 40 минут и к 16:40 не восстановлено.

Москва
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