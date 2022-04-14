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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В Подмосковье на майские праздники введут ограничение на продажу алкоголя

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Продажу алкоголя ограничат в местах проведения крупных массовых мероприятий Подмосковья в майские праздники, сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

Вводимые на территории муниципалитетов ограничения будут распространяться на магазины в радиусе 500 метров от мест проведения праздничных мероприятий.

Полностью запрещать продажу алкоголя или ограничивать время продажи не планируется, добавил он.

Всего в период Пасхи и майских праздников в населенных пунктах Московской области запланировано проведение более 2,9 тыс. мероприятий.

МВД Московская область
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