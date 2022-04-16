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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

В Московском зоопарке проснулись тушканчики

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Тушканчики вышли из спячки в Московском зоопарке, сообщается в официальном телеграм-канале.

В зоопарке отмечают, что в естественной среде тушканчики проводят время спячки в норах ниже уровня промерзания земли. В неволе такие условия воспроизводят с помощью холодильников, в которых поддерживается комфортная температура.

"И на этом наши новости про пробуждения пока заканчиваются. В зоопарке вышли из спячки все, кому положено это делать: сурки, медведи, еноты и енотовидная собака Буба, ежи, тенреки, бурундуки, соня-полчок и тушканчики", - говорится в сообщении.

В начале ноября сообщалось, что тушканчики набрали достаточный вес и их переместили в холодильник на период зимней спячки.

Москва Московский зоопарк
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