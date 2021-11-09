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Тушканчики в Московском зоопарке впали в спячку в холодильнике

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке набравших достаточный вес тушканчиков переместили в холодильник на период зимней спячки, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"В Московском зоопарке тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещённых в холодильник", - говорится в фейсбуке зоопарка.

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Пресс-служба отмечает, что каждую неделю зоологи проверяют животных, и в редких случаях сильной потери веса тушканчиков будят и откармливают.

"За время зимы они могут потерять около 1/4 своей массы. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6", - сообщила пресс-служба.

Также в сообщении говорится, что к зимней спячке готовятся медведи, бурундуки, белогрудые ежи, еноты и енотовидная собака.

Москва

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