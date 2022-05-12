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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре в четверг

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в четверг.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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