Шквалистый ветер повалил в Москве 30 деревьев

Есть случаи повреждения автомобилей

Последствия падения деревьев на востоке столицы Фото: АГН "Москва"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Коммунальные службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"За два дня непогоды ветром повалено 30 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.

Власти предупреждают москвичей о том, что ветер с порывами до 19 м/с сохранится до конца дня.