Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Парке Горького объяснили причину "пропажи" скульптуры Сахарова из "Музеона"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Скульптура академика Андрея Сахарова, отсутствие которой обнаружилось в субботу в парке "Музеон", была передана автору для участия в выставочных проектах еще осенью 2021 года, ее дальнейшее возвращение в парк не обсуждалось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Парка Горького.

"Скульптура Сахарова - авторская. Была передана автором Музеону на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 автор Григорий Потоцкий забрал её для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что "дальнейшее возвращение скульптуры в парк не обсуждалось".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из столичного парка "Музеон" якобы пропала скульптура академика Сахарова. Ее отсутствие обнаружили сегодня во время экскурсии.

Советский физик, один из создателей первой водородной бомбы, диссидент и правозащитник Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года, ровно 101 год назад. Памятники Сахарову установлены в Санкт-Петербурге на Васильевском острове и в Вашингтоне. В феврале этого года депутаты Мосгордумы поддержали инициативу об установке памятника Сахарову на площади Гагарина, рядом со зданием Российской академии наук (РАН).

Музеон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Предложение найма жилья в Москве превышает спрос в пять раз

Трагедия в Карелии

Две сотрудницы мэрии Москвы получили до 4,5 лет колонии за гибель детей на Сямозере

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Отопление в Москве полностью отключат 16 мая

Отопление в Москве полностью отключат 16 мая

Шквалистый ветер повалил в Москве 30 деревьев

Шквалистый ветер повалил в Москве 30 деревьев

Здания Третьяковской галереи закрылись "по техническим причинам"

МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с до конца вторника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });