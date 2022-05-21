В Парке Горького объяснили причину "пропажи" скульптуры Сахарова из "Музеона"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Скульптура академика Андрея Сахарова, отсутствие которой обнаружилось в субботу в парке "Музеон", была передана автору для участия в выставочных проектах еще осенью 2021 года, ее дальнейшее возвращение в парк не обсуждалось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Парка Горького.

"Скульптура Сахарова - авторская. Была передана автором Музеону на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 автор Григорий Потоцкий забрал её для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что "дальнейшее возвращение скульптуры в парк не обсуждалось".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из столичного парка "Музеон" якобы пропала скульптура академика Сахарова. Ее отсутствие обнаружили сегодня во время экскурсии.

Советский физик, один из создателей первой водородной бомбы, диссидент и правозащитник Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года, ровно 101 год назад. Памятники Сахарову установлены в Санкт-Петербурге на Васильевском острове и в Вашингтоне. В феврале этого года депутаты Мосгордумы поддержали инициативу об установке памятника Сахарову на площади Гагарина, рядом со зданием Российской академии наук (РАН).