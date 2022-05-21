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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Памятник Сахарову, "пропавший" из московского "Музеона", нашли в Карабахе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Скульптура академика Андрея Сахарова, отсутствие которой заметили в парке "Музеон", в субботу была установлена в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, сообщил автор памятника Григорий Потоцкий.

"Я эту скульптуру начал 22 года назад делать в Америке. (...) Мы думали установить ее в Гааге. Но после тех событий, которые произошли сейчас в Карабахе, после той боли, которая была, мы посчитали правильным поставить ее в Степанакерте. Люди, которые любили Сахарова, сказали: "Григорий, давай подарим ее этому городу". И возле школы имени Сахарова ее установили, сегодня было открытие", - сказал Потоцкий в субботу "Интерфаксу".

По словам скульптора, на открытии памятника присутствовало руководство Нагорно-Карабахской республики и мэр Степанакерта.

"Она же стояла в "Музеоне", а это же временно, там в любой момент может начаться строительство, и тогда их просто непонятно куда увезут. А очень важно, чтобы скульптура обрела место, где бы ее любили, где она была бы нужна", - добавил Потоцкий.

Художник заявил, что считает "Музеон" одним из лучших выставочных мест в Москве. Он поблагодарил руководство парка за возможность размещения скульптуры Сахарова, однако отметил, что "то, что он стоял недалеко от Сталина, среди тоталитарных работ, он странно там находился".

В свою очередь карабахское информагентство "Арцахпресс" сообщило, что памятник Сахарову был открыт во дворе школы номер 8 имени Сахарова в Степанакерте по случаю 101-летия академика. Спонсором инициативы выступил благотворительный фонд "Ташир" российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

На открытии памятника Потоцкий отметил, что "армяне - культурный народ, единственный народ, который может жить без границ" и что они "во всем мире и открывают свои культурные центры в местах проживания". "Я горд, что моя скульптура установлена в такой культурной стране", - заявил скульптор.

Пропажа памятника Сахарову из "Музеона"

Ранее в субботу, в день 101-летия со дня рождения Сахарова, "пропажа" его скульптуры обнаружилась в московском парке "Музеон". Позже выяснилось, что эта скульптура была передана автору для участия в выставочных проектах еще осенью 2021 года и ее дальнейшее возвращение в парк не обсуждалось.

"Скульптура Сахарова - авторская. Была передана автором "Музеону" на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 автор Григорий Потоцкий забрал её для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Парка Горького, добавив, что "дальнейшее возвращение скульптуры в парк не обсуждалось".

Советский физик, один из создателей первой водородной бомбы, диссидент и правозащитник Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года, ровно 101 год назад. Памятники Сахарову установлены в Санкт-Петербурге на Васильевском острове и в Вашингтоне. В феврале этого года депутаты Мосгордумы поддержали инициативу об установке памятника Сахарову на площади Гагарина, рядом со зданием Российской академии наук (РАН).

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