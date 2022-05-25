Илья Яшин оштрафован на 30 тыс. руб. по первому из трех дел о дискредитации армии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Муниципальный депутат Красносельского округа столицы, оппозиционер Илья Яшин сообщил, что Тушинский суд Москвы назначил ему административный штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, решение было принято в его отсутствие.

"Пока охрана досматривала меня на первом этаже, судья за пять минут рассмотрел первое из трех моих дел и вынес мне штраф 30 тысяч рублей", - написал Яшин в среду в своем телеграм-канале.

11 мая Яшин сообщил, что полиция составила в отношении него 4 протокола по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). По трем из эпизодов заседание суда было назначено на 25 мая.

Закон о введении данной статьи в Кодекс об административных правонарушениях был подписан президентом РФ 4 марта.

При этом за повторное совершение правонарушения по данной статье в отношении гражданина может быть возбуждено уже уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, предусматривающей штраф от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.