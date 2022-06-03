На западе Москвы загорелся бизнес-центр

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бизнес-центр "Сетунь Плаза" загорелся на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар начался на первом этаже бизнес-центра на улице Горбунова 2/3. Огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа", - сказал источник.

Проводится эвакуация. Информации о пострадавших пока нет.

Между тем в столичном главке МЧС также сообщили о пожаре.

"На улице Горбунова, дом 2, строение 3 наблюдается открытое горение. Информации о пострадавших пока не поступало", - сказали в ведомстве.