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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

На западе Москвы загорелся бизнес-центр

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бизнес-центр "Сетунь Плаза" загорелся на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар начался на первом этаже бизнес-центра на улице Горбунова 2/3. Огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа", - сказал источник.

Проводится эвакуация. Информации о пострадавших пока нет.

Между тем в столичном главке МЧС также сообщили о пожаре.

"На улице Горбунова, дом 2, строение 3 наблюдается открытое горение. Информации о пострадавших пока не поступало", - сказали в ведомстве.

Москва МЧС
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