До 15 человек могут находиться внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ведут поиски 15 сотрудников горящего бизнес-центра "Сетунь плаза", с которыми не удается установить связь.

"Не установлено местонахождение 15 человек из числа сотрудников бизнес-центра. Возможно, они остаются внутри", - сказал источник "Интерфаксу".

Ранее источник сообщил, что, по предварительным данным, "посетителей в бизнес-центре не было". "Из числа персонала здание покинули не все. На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди", - рассказал собеседник агентства.

Тем временем, пожару присвоен пятый, самый высокий ранг сложности.

Огонь быстро распространяется по зданию из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

"Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри", - сказал источник.

В свою очередь в столичной прокуратуре журналистам сообщили о начале проверки по факту пожара. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что бизнес-центр "Сетунь Плаза" загорелся на западе Москвы. Информацию о пожаре подтвердили в столичном главке МЧС.

"Сетунь плаза" представляет собой 10-этажное здание, спроектированное на основе "открытого пространства". Общая площадь объекта составляет более 70 000 кв. м. Бизнес-центр расположен рядом со станцией метро "Молодежная" на западе Москвы.