В Подмосковье будут судить банду украинцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группа граждан Украины, имеющих отношение к украинским силовым структурам, предстанут перед судом в Подмосковье по обвинению в ряде преступлений, в частности, похищении людей и покушении на убийство, в том числе представителей ДНР, сообщили в Генпрокуратуре России.

Как отметили в надзорном ведомстве, обвинительное заключение утверждено в отношении 11 человек.

"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, похищении человека, грабеже, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, превышении должностных полномочий, контрабанде вооружения", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как полагает следствие, с 2014 по 2019 года "граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, имеющие в прошлом отношение к деятельности силовых структур" этой страны, находясь в Киеве, создали и возглавили преступное сообщество.

Остальные обвиняемые были вовлечены в деятельность этого преступного сообщества. "Целью создания и деятельности преступного сообщества являлось похищение граждан России с последующим перемещением на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений", - отмечается в сообщении.

Участники преступной организации, по данным Генпрокуратуры, "совершили покушение на территории России на похищение участника народного ополчения ДНР". "На территории ДНР они покушались на убийство сотрудника МВД ДНР, на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие", - добавили в ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Расследование дела в отношении Мищенко, Байдалы, Шиманского и иных организаторов и руководителей преступного сообщества продолжается, уточнили в Генпрокуратуре.

Между тем ФСБ РФ ранее сообщало о задержании сотрудничавших с украинскими спецслужбами семи человек при попытке похищения на территории РФ одного из лидеров ополчения Донбасса и его вывоза на Украину.

"Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко (главы ДНР - ИФ)", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В спецслужбе добавили, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством департамента контрразведки СБУ, в составе 5-го управления которого функционирует отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.