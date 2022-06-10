Мосгорнаследие сообщило об изразцах XVI-XVII веков, найденных на Ильинке и Тверской

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы недавно нашли два изразца с изображением двуглавого орла, один из них отреставрирован ко Дню России, второй передан в мастерские, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Изразцы отнесены к XVI-XVII векам. Один из них нашли на Ильинке в 2021 году, другой - совсем недавно в ходе археологических работ на Тверской улице, напротив здания, где располагалась знаменитая булочная Филиппова.

"Символично, что накануне Дня России археологам посчастливилось обнаружить на Тверской практически целый печной изразец с изображением двуглавого орла. Сейчас он передан в мастерские специалистов, где его окончательно приведут в порядок перед передачей в музей. Одновременно с этим закончилась реставрация изразца, найденного в прошлом году на Ильинке, на нем также можно увидеть аналогичную символику", - рассказал через пресс-службу глава департамента Алексей Емельянов.

Сейчас оба изразца готовят к передаче в фонд Музея Москвы.

Археологи предполагают, что эти изразцы украшали печи состоятельных людей, похожие находили при реставрации памятников Зарядья. Специалисты считают, что изображение двуглавых орлов на изразцах говорит о том, что они могли быть связаны с царскими владениями или изготовлены по царскому заказу.

Двуглавый орел стал символом русских царей с XV века. Он перешел по наследству из Византии вместе с Софьей Палеолог, которая стала женой царя Ивана III. Именно на его печатях начали изображать птицу, а на государственном гербе она появилась при Иване Грозном.

В новом сезоне, который начался в мае и продлится до октября, археологи планируют проводить работы более чем на 650 площадках: Тверском бульваре, улице Усачева и Дубининской улице, в Брюсовом и Орлово-Давыдовском переулках. Также археологические наблюдения будут традиционно сопровождать работы по благоустройству.