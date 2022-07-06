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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве превысила 550 случаев

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Примерно на 65% выросла суточная заболеваемость COVID-19 в Москве, показатель впервые за срок более месяца превысил 550 случаев, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По информации сайта, за последние 24 часа в российской столице выявили 555 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о фиксации 339 пациентов с коронавирусом. Таким образом, показатель вырос на 216 случаев или примерно на 65%.

Впервые более чем за месяц суточная заболеваемость в столице превысила 550 случаев.

За последние сутки в столичные больницы поступили 140 человек с коронавирусом.

Умерли за 24 часа в Москве 11 пациентов с COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 44 220 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались 358 москвичей. Общее число горожан, победивших коронавирус, достигло 2 млн 588 тыс. 357.

Днем ранее сообщалось о 14 скончавшихся и 373 выздоровевших пациентах с коронавирусом в Москве.

Общее число зарегистрированных в российской столице случаев COVID-19 на 6 июля составляет 2 млн 779 тыс. 939.

Последняя на сегодняшний день "волна" коронавируса в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года. Подъем заболеваемости был связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью. С 15 марта в Москве отменен масочный режим.

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