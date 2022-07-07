Москвичам пообещали +26 градусов в пятницу и жару до +31 градуса в воскресенье

Вторая половина июля будет неоднородной, жарких дней будет больше, таким же прогнозируется и август

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода в Москве и области к вечеру четверга начнет меняться, ночью пройдет дождь, в пятницу станет прохладнее примерно на 5 градусов, но в воскресенье температура вновь начнет повышаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как заявил Вильфанд на пресс-конференции в четверг, "сейчас Москва находится между теплым и холодным фронтальными разделами, и по оценкам уже сегодня к вечеру холодный фронтальный раздел пройдет через Москву", ближе к ночи ожидаются кратковременные осадки с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду.

По его словам, ночью осадки станут заметнее, ветер усилится до 17 метров в секунду, и завтра наступит "вполне комфортная погода +24...+26 градусов, тогда как сегодня до + 30 градусов".

"Понижение почти на 5 градусов, но все равно температура будет выше нормы на 2 градуса", - уточнил он. Такая погода продержится до воскресения, но 10-11 июля из-за поступления теплых масс с юго-востока температура воздуха вновь повысится до 29-31 градуса, но 12 июля ожидается "заметное понижение до +25 градусов".

Вильфанд добавил, что также прогнозируется понижение ночных температур с +21...+23 градусов до +16...+18.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в пятницу в Москве и области осадков не ожидается, но в последующие дни пройдут кратковременные дожди с грозами.

Он также сообщил, что вторая половина июля в Москве и области будет "неоднородной, ожидаются осадки и понижение температуры, а также жаркие периоды". Таким же прогнозируется и август. "Жарких дней будет больше", - сказал Вильфанд.