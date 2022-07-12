Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В лесах Подмосковья стали реже теряться благодаря "лавочкам-навигаторам"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Более 40 человек потерялись в лесах Московской области с начала лета, пик пришелся на последние недели июня, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области во вторник.

"За лето в лесах потерялись 44 человека. В июне – 34 человека, а основной пик пришелся на начало сезона ягод и первых грибов – последние две недели июня. Тогда в лесу заблудились 25 человек. Все найдены, живы", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он отметил, что за аналогичный прошлого года в лесах Подмосковья потерялись 56 человек.

По словам зампреда, положительная динамика связана с информационной работой с жителями и благодаря проекту "лавочки-навигаторы в лесах".

В рамках проекта комитета лесного хозяйства области в лесах решили устанавливать лавочки со специальными указателями, которые помогают тем, кто сбился с точного маршрута.

Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москвичам пообещали недельную передышку от жары

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

Задымление произошло на станции "Киевская" московского метро

"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве

МЧС предупредило москвичей о грозе в понедельник

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Один человек погиб из-за непогоды в Москве

Гособвинитель запросил 7 лет для муниципального депутата Горинова по делу о фейках

Храм в центре Москвы загорелся после удара молнии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });