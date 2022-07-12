В лесах Подмосковья стали реже теряться благодаря "лавочкам-навигаторам"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Более 40 человек потерялись в лесах Московской области с начала лета, пик пришелся на последние недели июня, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области во вторник.

"За лето в лесах потерялись 44 человека. В июне – 34 человека, а основной пик пришелся на начало сезона ягод и первых грибов – последние две недели июня. Тогда в лесу заблудились 25 человек. Все найдены, живы", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он отметил, что за аналогичный прошлого года в лесах Подмосковья потерялись 56 человек.

По словам зампреда, положительная динамика связана с информационной работой с жителями и благодаря проекту "лавочки-навигаторы в лесах".

В рамках проекта комитета лесного хозяйства области в лесах решили устанавливать лавочки со специальными указателями, которые помогают тем, кто сбился с точного маршрута.